Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 13:35

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны. Национальная коалиционная партия получила 17,2% голосов, правящий «Финляндский центр» набрал 15,4%.

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

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