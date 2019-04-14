Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 13:35

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны. Национальная коалиционная партия получила 17,2% голосов, правящий «Финляндский центр» набрал 15,4%.
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Социал-демократы лидируют на выборах в финский парламент после подсчета половины голосов

Политика Сегодня14:41

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 85% голосов

ТАСС15:54

Явка на выборах в парламент Финляндии составила 72%

РИА Новости15:50

Социал-демократы лидируют на выборах в парламент Финляндии

News.ru13:49

На предварительном голосовании в парламент Финляндии побеждают социал-демократы

Фонтанка.Ру13:33

Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии

Газета.Ru14:10

В Финляндии завершились парламентские выборы

Коммерсантъ13:07
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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Кино

Названо время российской премьеры последнего сезона «Игры Престолов»

Представители сервиса "Амедиатека", который является официальным представителем компании НВО в России, назвали время отечественной премьеры первой серии финального сезона "Игры престолов".
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Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ

Сетевые источники сообщают о том, что на портале GFXbench появилась информация о новом смартфоне Sony, который получит меньший дисплей в сравнении с представленными ранее аппаратами бренда.
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Фолловеры в комментариях отметили, что у Анастасии невероятно красивая грудь, на которую хочется смотреть и трогать без перерыва.
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Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
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Обновлено 12 апреля в 22:42
Политика

Акционеры Facebook попросили сместить Марка Цукерберга

Действия Марка Цукерберга вызвали недовольство акционеров компании Facebook.
Обновлено вчера в 19:16
Авто

В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Обновлено в 08:40
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Обновлено в 05:57
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Общество

В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури

Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
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Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

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Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
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Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено в 11:21
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
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Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
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