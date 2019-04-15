Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 13:35
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны. Национальная коалиционная партия получила 17,2% голосов, правящий «Финляндский центр» набрал 15,4%.
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