Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 13:35

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны. Национальная коалиционная партия получила 17,2% голосов, правящий «Финляндский центр» набрал 15,4%.
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СДП лидирует на выборах в Финляндии с 17,7% голосов

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ТАСС18:10

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РИА Новости17:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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