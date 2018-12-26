Происшествия
Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам по делу о вымогательстве
Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам по делу о вымогательствеРБК05:06
Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом РБК сообщил адвокат Валова Александр Попков.
РБК05:06
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В Лазаревском районном суде Сочи огласят приговор в отношении блогера Александра Валова
Кавказ Пост24 декабря в 04:34
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Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.
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Минздрав хочет вывести табак из оборота после 2050 года
По данным СМИ, «основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Политика
Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе
«Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.
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Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
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Порошенко анонсировал санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР
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Обновлено в 07:50
Энергетика
Сечин назвал причину падения цены на нефть
Цена нефти зависит от различных факторов, помимо фундаментальных, одним из основных сейчас является повышение ставки ФРС США, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
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Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Выпущен долгожданный смартфон Honor V20 с «дырой» в экране
Компания Huawei представила новый смартфон в линейке Honor, который получил название V20.
Обновлено в 07:58
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
«Яндекс» опубликовал подборку странных и смешных запросов пользователей, удививших аналитиков компании.
Обновлено в 07:22
Политика
Военное положение на Украине закончилось
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, введенного в нескольких областях после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:14
Политика
Патриарх Кирилл назвал преступными действия Константинополя на Украине
Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными по своей сути, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 05:25
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
Обновлено в 07:06
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Уфе суд продлил арест обвиняемых в групповом изнасиловании
Суд в столице Башкирии продлил срок содержания под стражей двоим фигурантам громкого дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
Обновлено в 07:51
Спорт
Медведева призналась, что подставляла коллег
Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
Силуанов прокомментировал снижение цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.
Обновлено в 08:24
Общество
Мосгорсуд раскритиковал следователей и прокуроров
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры.
Обновлено в 08:41
Политика
Украина снова не смогла продать судно «Норд»
Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.
Обновлено в 03:15
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Обновлено в 00:30
Футбол
ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму
Международная федерация футбола (ФИФА) направила запрос в Российский футбольный союз (РФС) об участии махачкалинского клуба «Анжи-2» и саратовского «Сокола» в зимнем Кубке Крыма 2017 года.
Обновлено в 04:49
Общество
Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевидение
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе
Обновлено в 06:24