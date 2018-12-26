Происшествия

Сочинский блогер осужден на 6 лет за вымогательство у депутата Госдумы
Интерфакс
04:38

Лазаревский районный суд Сочи приговорил к шести годам колонии общего режима главного редактора интернет-издания "БлогСочи" Александра Валова за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, юрист международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.
Интерфакс04:38
с чего всё началось

Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам колонии по делу о вымогательстве у депутата Госдумы

Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у депутата Госдумы, сообщают «Свободные медиа» со ссылкой на активиста Евгения Витишко, присутствовавшего на заседании.
Медиазона03:38

Подробнее о событии

В Сочи блогера Александра Валова посадили на шесть лет за вымогательство

Кубань 2404:40

Суд в Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» к 6 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей

Свободные Медиа03:53

Защита будет обжаловать решение суда в Сочи, который приговорил к 6 годам колонии блогера Валова за вымогательство

Эхо Москвы04:53

Сочинский блогер Александр Валов осужден на 6 лет за вымогательство денег у депутата Госдумы

Кубанские новости03:47

Депутат против блогера: какой приговор получил редактор «БлогСочи» Валов

РБК Краснодар04:32

Главный редактор сайта «БлогСочи» получил шесть лет колонии общего режима

Говорит Москва04:18

В Лазаревском районном суде Сочи огласят приговор в отношении блогера Александра Валова

Кавказ Пост24 декабря в 04:34
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Происшествия

После убийства четырех человек в Ульяновске возбудили дело

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 02:57
Происшествия

Более 20 детей в Приамурье заразились гепатитом С

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК РФ).
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 05:02
Происшествия

Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово

Автомобиль каршеринга наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта у Домодедово после того, как на него было совершено нападение.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Краснодаре суд оставил без изменений приговор рэперу Хаски

Обновлено в 05:09
Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани

Иномарку занесло на встречную полосу, в результате она столкнулась со школьным автобусом.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружен цех по производству поддельной красной икры

Обновлено в 04:42
Происшествия

В детских рисунках в Екатеринбурге не нашли пропаганду гомосексуализма

В Екатеринбурге эксперты не нашли признаков пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в детских плакатах на тему толерантности, представленных на выставке в одной из школ.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Суд продлил арест экс-полицейского по делу об изнасиловании в Уфе

Обновлено в 04:53
Происшествия

В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов

В Пекинском транспортном университете, расположенном в районе Хайдянь, произошел взрыв в лаборатории, погибли трое студентов.
Обновлено в 02:58
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Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро

Злоумышленник украл более 8 млн рублей из рюкзака безработного москвича на Калужско-Рижской ветке столичного метро.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Ингушетии завели дело о похищении правозащитника Козловского

Ранее пресс-служба Amnesty International сообщала "Интерфаксу", что правозащитная организация обратилась в правоохранительные органы в связи с похищением и применением насилия к сотруднику организации, приехавшему в Ингушетию для мониторинга протестных акций.
Обновлено в 05:12
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Юрий Аисович Напсо
Российский депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ с 2007 года. Избирался в 5-й, 6-й и 7-й созывы. Член фракции ЛДПР. Первый заместитель председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
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