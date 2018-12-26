Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у депутата Госдумы, сообщают «Свободные медиа» со ссылкой на активиста Евгения Витишко, присутствовавшего на заседании.

с чего всё началось

Лазаревский районный суд Сочи приговорил к шести годам колонии общего режима главного редактора интернет-издания "БлогСочи" Александра Валова за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, юрист международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

Сочинский блогер осужден на 6 лет за вымогательство у депутата Госдумы

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