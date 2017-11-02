Футбол
«Сочи» заинтересован в приобретении игрока «Зенита»Газета.Ru 09 августа в 08:53
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что клуб заинтересован в приобретении защитника петербургского "Зенита" Михи Мевли.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Вашингтон
Политика
Аксёнов доложил Путину о проблеме с ростом цен в Крыму
В ходе рабочей встречи глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике.
Обновлено в 09:10
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В России выросли продажи автомобилей с пробегом
Обновлено в 06:41
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus
Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
Обновлено в 01:27
Политика
Погибших сотрудников «Росатома» представили к госнаградам
Погибших при взрыве на военном полигоне сотрудников "Росатома" представили к высоким государственным наградам.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Две неразграбленные гробницы микенского периода обнаружены в Греции
В Греции археологи обнаружили в некрополе в Аидонии в Немее две неразграбленные гробницы камерного типа, относящиеся к микенскому периоду, говорится в сообщении министерства культуры страны.
Обновлено в 09:22
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Футбол
ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Следствием заражения паразитами может являться кишечное расстройство — обычно оно проявляется периодически и сопровождается вздутием нижней части живота и газообразованием.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл посетят Шотландию под другими именами
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Политика
Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире
Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Общество
«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00