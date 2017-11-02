Футбол

«Сочи» заинтересован в приобретении игрока «Зенита»Газета.Ru 09 августа в 08:53

2 фото
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что клуб заинтересован в приобретении защитника петербургского "Зенита" Михи Мевли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии

Газета.Ru02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Вашингтон
Политика

Аксёнов доложил Путину о проблеме с ростом цен в Крыму

В ходе рабочей встречи глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Авто

В России выросли продажи автомобилей с пробегом

Обновлено в 06:41
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Президент Туркмении захотел купить всю линейку автомобилей Aurus

Автомобили российского бренда Aurus произвели большое впечатление на президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с чем он решил приобрести всю линейку этих машин.
Обновлено в 01:27
Политика

Погибших сотрудников «Росатома» представили к госнаградам

Погибших при взрыве на военном полигоне сотрудников "Росатома" представили к высоким государственным наградам.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Две неразграбленные гробницы микенского периода обнаружены в Греции

В Греции археологи обнаружили в некрополе в Аидонии в Немее две неразграбленные гробницы камерного типа, относящиеся к микенскому периоду, говорится в сообщении министерства культуры страны.
Обновлено в 09:22
Политика

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Обновлено в 07:05
Футбол

ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном

Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Здоровье

Врачи назвали симптомы заражения паразитами

Следствием заражения паразитами может являться кишечное расстройство — обычно оно проявляется периодически и сопровождается вздутием нижней части живота и газообразованием.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл посетят Шотландию под другими именами

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Авто

Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки

Обновлено в 08:01
Происшествия

Тело новорожденной девочки найдено на свалке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Политика

Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире

Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Общество

«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Политика

Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Политика

Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии

Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Константинович Заболотный
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное