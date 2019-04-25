Футбол
«Сочи» выставит на аукцион самодельную формуМатч ТВ 07:35
Футбольный клуб «Сочи», выступающий в ФНЛ, хочет выставить на аукцион самодельную экипировку, в которой команда одержала победу в гостевом матче над «Лучом».
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Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили
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Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
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В четвертьфинале турнира в Штутгарте Векич сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
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Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
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Обновлено в 09:49
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Энергетика
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Обновлено в 07:56
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Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
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Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
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