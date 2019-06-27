Футбол

«Сочи» ведет переговоры об аренде трех игроков «Зенита»Sport24.ru 10:12

Новичок российской Премьер-лиги ФК «Сочи» проявляет интерес к трем игрокам «Зенита». По информации РБК, руководство сочинского клуба ведет переговоры об аренде Михи Мевли, Ивана Новосельцева и Роберта Мака.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Набиуллин и еще пять игроков «Зенита» могут перейти в «Сочи»

Спорт БИЗНЕС Online12:33

✌️Дабл Z в «Сочи», 126 млн евро за Феликса, Неймар уже готовится переезжать в Барселону. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:15

Клуб Ротенберга начал переговоры об аренде трех игроков «Зенита»

РБК09:56

«Сочи» ведет переговоры об аренде трех игроков «Зенита»

Sport24.ru10:12

«Сочи» рассматривает вариант аренды трёх игроков «Зенита»

Sport.ru12:44

Мевля, Новосельцев и Мак могут перейти в ФК «Сочи»

Metaratings10:26

«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»

Нева Спорт11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Обновлено в 09:22
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Футбол

Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Недвижимость

Оформить квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 07:27
Общество

В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

Обновлено в 16:01
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика

Меркель снова стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Обновлено в 04:01
Политика

Владимир Путин: «Предатели должны быть наказаны»

«Предатели должны быть наказаны», - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в марте прошлого года.
Обновлено в 16:00
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Технологии

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ

Решение семи стран покинуть заседание было вызвано решением Парламентской ассамблеи возобновить работу российской делегации и решением отклонить поправки, которые ограничивали восстановленные права представителей РФ, которые в противном случае грозили покинуть ПАСЕ.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Здоровье

До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Здоровье

В России ужесточат правила проверки донорской крови

В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 16:32
Политика

Путин надеется обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3

Президент России Владимир Путин 27 июня выразил надежду, что ему удастся обсудить в Осаке с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 15:39
Теннис

Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

Обновлено в 03:13
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова сделала татуировку маленькому сыну

Стоит напомнить, что сын Мельниковой и Смольянинова родился в декабре прошлого года.
Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Евгеньевич Новосельцев
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Зенит», на правах аренды выступающий за «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за футбольный клуб «Ростов», и национальной сборной Словении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное