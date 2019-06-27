Футбол
«Сочи» ведет переговоры об аренде трех игроков «Зенита»Sport24.ru 10:12
Новичок российской Премьер-лиги ФК «Сочи» проявляет интерес к трем игрокам «Зенита». По информации РБК, руководство сочинского клуба ведет переговоры об аренде Михи Мевли, Ивана Новосельцева и Роберта Мака.
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