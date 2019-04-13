Футбол
«Сочи» в гостях разгромил лидера ФНЛ «Тамбов»Матч ТВ 10:28
«Тамбов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3. В составе хозяев пенальти не смог реализовать Хасан Мамтов, а также «Тамбов» завершал встречу вдесятером после удаления Бенито.
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