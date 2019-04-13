Футбол

«Сочи» в гостях разгромил лидера ФНЛ «Тамбов»Матч ТВ 10:28

«Тамбов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3. В составе хозяев пенальти не смог реализовать Хасан Мамтов, а также «Тамбов» завершал встречу вдесятером после удаления Бенито.
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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