Футбол

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛЧемпионат 10:32

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Сочи». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал полузащитник Евгений Песегов, отличившийся на 18-й минуте.
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Тамбов
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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