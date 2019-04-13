Футбол
«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛЧемпионат 10:32
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Сочи». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал полузащитник Евгений Песегов, отличившийся на 18-й минуте.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
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