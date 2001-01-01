Футбол
«Сочи» уступил словенской «Олимпии», «Тамбов» и «Ритеряй» сыграли вничьюЧемпионат 29 июня в 17:06
В контрольном матче «Сочи» встречался с «Олимпией». Игра прошла на стадионе «Люблянский спортивный парк» и завершилась со счётом 4:3 в пользу словенской команды. Голами в составе сочинской команды отметились Владимир Обухов, Квинси Мениг и Александр Александр Кайрапетян.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Хоккей
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
Обновлено в 18:12
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Общество
Опубликовано новое расследование Голунова
Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Космос
Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Нино Катамадзе отказалась от концертов в России
Обновлено 30 июня в 11:37
Культура
Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым
Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Игры
К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»
Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Хоккей
Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»
21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Покупателям CPU и видеокарт AMD дадут три месяца подписки Xbox Game Pass
«Красные» организовали акцию, в рамках которой всем покупателям процессоров и видеокарт подарят базовый абонемент на три месяца для Microsoft Xbox Game Pass.
Обновлено в 04:20
Футбол
Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11