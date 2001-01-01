Футбол

«Сочи» уступил словенской «Олимпии», «Тамбов» и «Ритеряй» сыграли вничьюЧемпионат 29 июня в 17:06

В контрольном матче «Сочи» встречался с «Олимпией». Игра прошла на стадионе «Люблянский спортивный парк» и завершилась со счётом 4:3 в пользу словенской команды. Голами в составе сочинской команды отметились Владимир Обухов, Квинси Мениг и Александр Александр Кайрапетян.
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«Сочи» уступил словенской «Олимпии», «Тамбов» и «Ритеряй» сыграли вничью

Чемпионат29 июня в 17:06
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