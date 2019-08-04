Забитых мячей болельщики, собравшиеся на стадионе, не увидели, но стали свидетелями исторического момента: «Сочи» набрал свое первое очко в РПЛ. Команда Александра Точилина на старте сезона проиграла три матчах из трех. При этом сочинцы по-прежнему не забивали в высшем дивизионе.

«Сочи» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Уфой»

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