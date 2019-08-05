Футбол

«Сочи» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче РПЛProstoProSport вчера в 16:36

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с игроками «Уфы» в домашнем матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, команда Александра Точилина набрала первое очко в высшем дивизионе чемпионата страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Миладинович стал лучшим игроком матча «Сочи» — «Уфа»

Матч ТВвчера в 17:14

«Сочи» — «Уфа» — 0:0. Видеообзор матча 4-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 17:30

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче РПЛ

Советский спортвчера в 16:44

Командам не удалось порадовать фанатов: «Уфа» и «Сочи» сыграли вничью

Уфа1.рувчера в 22:57

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ и набрал первое очко в чемпионате

Чемпионатвчера в 16:23

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и заработал первое очко в РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Джанаев дебютирует за «Сочи» в матче с «Уфой»

Sports.ruвчера в 14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Обновлено вчера в 07:50
Гаджеты

Появился в продаже ZTE 5G-смартфон

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

В России подскочили цены на жилье

Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
Обновлено в 00:25
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Футбол

«Ливерпуль» продал Миньоле в «Брюгге»

В середине июля главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверял, что Миньоле останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 00:50
Футбол

Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты

Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов

Обновлено вчера в 15:51
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике V века под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили крупный могильник V века н.э. с 2 тыс. артефактов в Красноярском крае.
Обновлено в 01:05
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

Как пояснил «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян, продаваемая база состоит из клиентов, которые в свое время подавали заявки на получение кредитной карты «Эликсир».
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно

Обновлено 03 августа в 12:04
Технологии

В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.
Обновлено вчера в 09:58
Путешествия

«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России

Бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора www.intourist.ru.
Обновлено в 00:06
Гаджеты

OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Транспорт

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Французский изобретатель успешно пересек Ла-Манш на ховерборде

Французский инженер Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на изобретённом им ховерборде Flyboard Air.
Обновлено в 00:42
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Экономика

Была канава — стала река: как предприниматели землю выкупали

Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное