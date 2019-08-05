Футбол
«Сочи» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче РПЛProstoProSport вчера в 16:36
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с игроками «Уфы» в домашнем матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, команда Александра Точилина набрала первое очко в высшем дивизионе чемпионата страны.
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