Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛРоссийская газета 16:24
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице. У уфимцев стало четыре балла, но они остались на 11-й позиции в чемпионате.
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