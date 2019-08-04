Поединок, состоявшийся в Сочи на стадионе «Фишт», закончился вничью со счетом 0:0. Хозяева поля имели преимущество во владении мячом в матче (65% против 35%), но воплотить его в хотя бы один забитый мяч не смогли. Для «Сочи» набранное очко стало первым в РПЛ.

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ

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