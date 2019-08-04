Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛBookmaker-ratings.ru вчера в 16:33
Поединок, состоявшийся в Сочи на стадионе «Фишт», закончился вничью со счетом 0:0. Хозяева поля имели преимущество во владении мячом в матче (65% против 35%), но воплотить его в хотя бы один забитый мяч не смогли. Для «Сочи» набранное очко стало первым в РПЛ.
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«Сочи» — «Уфа». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года
LiveSport.ru03 августа в 04:40
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