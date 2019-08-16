Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Дмитрий Полоз (68) — Никита Калугин (46, авт.).

Наука В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.

Армия и оружие Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона» Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.

Шоу-бизнес На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Единоборства Кормье оказался на 3 кг тяжелее Миочича перед боем в США В главном поединке встретятся чемпион в тяжёлом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич.

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Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

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