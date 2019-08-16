Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»Коммерсантъ 13:19
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Дмитрий Полоз (68) — Никита Калугин (46, авт.).
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