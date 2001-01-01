Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛМатч ТВ вчера в 12:57

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России. Хозяева вышли вперед в счете благодаря автоголу защитника гостей Никиты Калугина.
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