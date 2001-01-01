Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛМатч ТВ вчера в 12:57
«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России. Хозяева вышли вперед в счете благодаря автоголу защитника гостей Никиты Калугина.
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Заболотный не стал отвечать на странный вопрос после матча с «Оренбургом»
Спорт день за днемвчера в 14:56
Тренера «Оренбурга» удалили за карточку судье. «Сочи» забил с пенальти, который заработал Заболотный
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Карпин уснул в кино перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку
Самолёт совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 03:19
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше США
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.
Обновлено в 02:00
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Обновлено 15 августа в 13:53
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что выступает против возможной смертной казни человека, устроившего стрельбу в Эль-Пасо и убившего, в том числе, мексиканцев.
Обновлено вчера в 19:24
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Политика
Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у Венесуэлы
CNPC уже отменила закупку порядка 5 млн баррелей нефти у Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12