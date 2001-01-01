«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России. Хозяева вышли вперед в счете благодаря автоголу защитника гостей Никиты Калугина.

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ

Спорт день за днем

Экономика В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Происшествия При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.

Путешествия Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.

Происшествия Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф.

Происшествия Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше США По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Происшествия Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что выступает против возможной смертной казни человека, устроившего стрельбу в Эль-Пасо и убившего, в том числе, мексиканцев.

Технологии Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).

Политика Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.

Общество В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.

Энергетика Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у Венесуэлы CNPC уже отменила закупку порядка 5 млн баррелей нефти у Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.