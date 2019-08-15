Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальтиСпорт день за днем 12:59

В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.
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ФК «Оренбург» на своём поле не смог победить ФК «Сочи»

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«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ

ТАСС12:59
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
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Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
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Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

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Обновлено вчера в 15:13
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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
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Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
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Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ

Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения

Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Обновлено в 12:59
Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

Обновлено в 15:16
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Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе

Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню

Обновлено в 11:04
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Обновлено в 09:24
Наука

Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу

К последним можно отнести разную биомеханику, которая присуща ходьбе и бегу. Совместить ее в одном устройстве довольно сложно.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено в 13:47
Происшествия

Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы

Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Обновлено в 08:52
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«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ

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Telling Lies, духовная наследница Her Story, выходит в Steam через неделю

Обновлено в 15:03
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Путешествия

На турецких курортах могут отменить систему «все включено»

По мнению авторов письма, система «все включено» убивает местный бизнес, так как туристы сидят на территории гостиниц и не тратят деньги в городе.
Обновлено вчера в 07:17
Театры

Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Могилу Юлии Началовой посетил бизнесмен из Нью-Йорка

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Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
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