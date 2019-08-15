В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.

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Политика Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.

Культура Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Армия и оружие Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.

Наука Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Политика МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу К последним можно отнести разную биомеханику, которая присуща ходьбе и бегу. Совместить ее в одном устройстве довольно сложно.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Путешествия На турецких курортах могут отменить систему «все включено» По мнению авторов письма, система «все включено» убивает местный бизнес, так как туристы сидят на территории гостиниц и не тратят деньги в городе.

Театры Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.