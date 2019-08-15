Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Дмитрий Полоз (68) — Никита Калугин (46, авт.).

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Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.

Происшествия Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.

Происшествия Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

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Общество В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре.

Экономика В России выросла выручка малых предприятий Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Общество Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Транспорт Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены.

Происшествия Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.

Происшествия В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), информирует РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Футбол Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.