Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»Коммерсантъ 13:19
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Дмитрий Полоз (68) — Никита Калугин (46, авт.).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия
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Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено в 12:43
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия
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19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 10:41
Политика
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Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Тренер «Оренбурга» получил две жёлтые карточки за минуту
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Обновлено в 13:06
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
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Обновлено в 09:24
Авто
Сколько вы можете сэкономить на запчастях – исследование
Автовладельцы могут сэкономить немало денег, если при ремонте своих машин будут использовать не новые, а восстановленные детали, компоненты и агрегаты.
Обновлено в 07:06
Общество
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Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 17:11
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено вчера в 09:24
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете
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Обновлено в 14:38
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Космос
Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС
Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено в 19:04
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено в 19:46