Футбол
«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 головСпорт-Экспресс вчера в 14:02
"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом контрольном матче на сборах в Словении. В составе новичка РПЛ вышел экс-хавбек сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов. В другой контрольной встрече "Оренбург" с минимальным счетом победил "Краковию" из Польши.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Игры
Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры
Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории
Обновлено вчера в 09:15
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия
Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено вчера в 10:35
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено 28 июня в 15:21
Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
Обновлено вчера в 17:30
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Тело 17-летнего подростка обнаружено в подмосковном Наро-Фоминске
17-летний подросток скоропостижно умер от отравления неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Как получить удовольствие за зарплату и не потерять здоровье
Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка
Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Общество
За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Космос
Золотой астероид сделает каждого землянина миллиардером
США направит космическую миссию на астероид (16) Психея, который находится в главном астероидном поясе между Юпитером и Марсом.
Обновлено вчера в 09:54