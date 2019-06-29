«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 головСпорт-Экспресс вчера в 14:02

"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом контрольном матче на сборах в Словении. В составе новичка РПЛ вышел экс-хавбек сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов. В другой контрольной встрече "Оренбург" с минимальным счетом победил "Краковию" из Польши.

«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 голов

Игры Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.

Гаджеты Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Политика Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".

Происшествия Тело 17-летнего подростка обнаружено в подмосковном Наро-Фоминске 17-летний подросток скоропостижно умер от отравления неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Происшествия На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.

Армия и оружие Эсминец ВМС США вошел в Черное море Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

Здоровье Как получить удовольствие за зарплату и не потерять здоровье Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Армия и оружие В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Политика Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).