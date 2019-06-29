«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 головСпорт-Экспресс 14:02

"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом контрольном матче на сборах в Словении. В составе новичка РПЛ вышел экс-хавбек сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов. В другой контрольной встрече "Оренбург" с минимальным счетом победил "Краковию" из Польши.

«Сочи» с Билялетдиновым проиграл «Олимпии», в матче забито 7 голов

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