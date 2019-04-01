Футбол

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛЧемпионат 10:32

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Сочи». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал полузащитник Евгений Песегов, отличившийся на 18-й минуте.
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«Сочи» разгромил «Тамбов» и отстает от второго места в Олимп-ФНЛ на 1 очко

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Олимп-ФНЛ. «Тамбов» против «Сочи», «СКА Хабаровск» победил «Спартак-2»

Sports.ru02:40

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче ФНЛ

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«Тамбов» в меньшинстве проиграл дома «Сочи»

Советский спорт10:26

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РИА Новости10:34
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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