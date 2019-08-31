Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в истории выступления в РПЛ. Команда Александра Точилина добилась успеха в выездном матче восьмого тура в с "Рубином" — 3:0. "Сочи" вышел на матч по новой схеме — в четыре защитника.

«Сочи» разгромил «Рубин» и одержал первую победу в РПЛ

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