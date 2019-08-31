РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Сочи» разгромил «Рубин» и одержал первую победу в РПЛ

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в истории выступления в РПЛ. Команда Александра Точилина добилась успеха в выездном матче восьмого тура в с "Рубином" — 3:0. "Сочи" вышел на матч по новой схеме — в четыре защитника.
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