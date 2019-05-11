Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду» в матче ФНЛРИА Новости 11:05
"Сочи" уступил курскому "Авангарду" в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Авангарда". Голы у победителей забили Виталий Федотов (45-я минута) и Владислав Руденко (59).
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