Футбол

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛМатч ТВ 10:56

В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи». Подопечные Александра Точилина начали матч, забив гол уже на 7-й минуте встречи. Куряне ответили результативными действиями Виталия Федотова и Владислава Руденко.
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Трошечкин: победа над «Сочи» добавит позитива «Авангарду» перед тремя финалами

Чемпионат15:20

Курский «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ

Kurskcity.ru14:06

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ

Матч ТВ10:56

«Авангард» обыграл «Сочи» и сохранил шансы на попадание в РПЛ через стыковые матчи

Sport24.ru10:52

Курский характер: «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ - ФК «Сочи», вышедшим в премьер-лигу

Друг для друга (Курск)13:44

«Сочи», уже вышедший в РПЛ, проиграл «Авангарду»

Спорт-Экспресс11:01

«Авангард» обыграл «Сочи» и продолжил борьбу за участие в стыковых матчах

Kursk.com13:01
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Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Политика

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан

Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Общество

На акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили более миллиона деревьев

Акцию приурочили к самому главному нашему празднику - Дню Победы, поставив нереальную, как казалось тогда, цель: посадить по дереву в память о каждом из 27 миллионов советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:01
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Ливерпуль» представил ролик к заключительному матчу АПЛ

"Ливерпуль" опубликовал в Twitter промо-ролик к заключительному матчу Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Белорусские таможенники изъяли более 100 килограммов психотропа экстази у 38-летней россиянки, направлявшейся из Польши на автомобиле.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Общество

Орск на 5-ом месяце мусорной беременности

С приходом нового регионального оператора ООО «Природа» орчане атаковали нашу редакцию жалобами и мусорная вакханалия не прекращается начиная с первых чисел января 2019 года и по сей день.
Обновлено в 06:25
Авто

Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки

Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено в 17:25
Происшествия

ДТП с трамваем и двумя машинами произошло в Петербурге

В Петербурге в результате ДТП с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая пострадали шесть человек.
Обновлено в 14:20
Происшествия

160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии

Полторы сотни человек застряли в кабинках подъемника на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата, Япония.
Обновлено в 03:26
Транспорт

МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Обновлено в 20:28
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Культура

Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Разработчики рассказали о сроках появления снайперского комплекса «Уголёк»

Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Здоровье

Волгоградцам рассказали о продуктах с высоким содержанием кальция

Больше всего кальция содержится в пармезане – в 100 г продукта 1184 мг кальция.
Обновлено в 15:07
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено вчера в 00:08
Наука

Ученые рассказали, как обмануть детектор лжи

Автор научного труда Чун-Вэй Су из Университета Плимута, рассказал, что тест на детекторе лжи базируется на довольно простом предположении.
Обновлено 09 мая в 01:22
Наука

Глубоководные рыбы развили цветное зрение

Изучение геномов было целью в рамках последнего исследования, результаты которого показали, что глубоководные рыбы смогли со временем развить цветное и чувствительное зрение.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой

Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей

Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
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