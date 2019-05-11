Футбол

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛМатч ТВ 10:56

В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи». Подопечные Александра Точилина начали матч, забив гол уже на 7-й минуте встречи. Куряне ответили результативными действиями Виталия Федотова и Владислава Руденко.
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«Сочи», уже вышедший в РПЛ, проиграл «Авангарду»

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«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ

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«Авангард» обыграл «Сочи» и сохранил шансы на попадание в РПЛ через стыковые матчи

Sport24.ru10:52
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