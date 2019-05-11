Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛМатч ТВ 10:56
В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи». Подопечные Александра Точилина начали матч, забив гол уже на 7-й минуте встречи. Куряне ответили результативными действиями Виталия Федотова и Владислава Руденко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курский характер: «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ - ФК «Сочи», вышедшим в премьер-лигу
Друг для друга (Курск)13:44
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия
160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии
Обновлено в 03:26
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Политика
В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон об украинском языке
В конце апреля Лайф сообщал, что Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 09:00
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено в 16:45
Футбол
Поль Погба: «Хватит сравнивать других игроков с Месси и Роналду»
Хватит сравнивать других игроков с Месси и Роналду.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Ни одного подписанного договора нет»
У внушительной части футболистов «Локомотива» через несколько недель заканчивается трудовой договор.
Обновлено в 17:01
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Столько эмоций: медсестры алтайского онкодиспансера рассказали о своей работе
За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.
Обновлено в 19:01
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Политика
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Технологии
Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу
Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской гандбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 13:49
Политика
Слуцкий: закон об украинском языке станет «миной» для Зеленского
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит закон о государственном языке.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51