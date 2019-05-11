«Сочи» проиграл «Авангарду», но вышел в Премьер-лигуЮга.ру вчера в 11:53

Клубы Футбольной национальной лиги «Тамбов» и «Сочи» 11 мая досрочно обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу Это стало возможно после сегодняшней победы «Шинника» над «Томью» (1:0), которая шла третьей в чемпионате ФНЛ, а теперь на 7 очков отстает от лидеров турнира и за два тура до конца сезона не сможет догнать их, пишет RT .

«Сочи» проиграл «Авангарду», но вышел в Премьер-лигу

Политика Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.

Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.

Общество В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Общество В СМИ и интернете запретили рекламу «спайсов» С 12 мая в России запрещено рекламировать в средствах массовой информации и в сети Интернет новые потенциально опасные психоактивные вещества, к которым, например, относятся и курительные смеси - "спайсы".

Происшествия Три человека погибли в пожаре в доме в Ростовской области В Ростовской области из-за пожара в частном доме в Песчанокопском районе в селе Песчанокопское погибли три человека.

Технологии Врачи назвали пять «странных» признаков диабета Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.

Общество В Москве простятся с Сергеем Доренко Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Общество В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. В список впервые попал российский бизнесмен Михаил Фридман.

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Общество Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50% «Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.

Шоу-бизнес Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь Слуцкой было тяжело вспоминать события 2003 года, но она рассказала, как накануне соревнований в Санкт-Петербурге её мама пожаловалась на самочувствие.

Происшествия Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.