Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду», но вышел в Премьер-лигуЮга.ру вчера в 11:53
Клубы Футбольной национальной лиги «Тамбов» и «Сочи» 11 мая досрочно обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу Это стало возможно после сегодняшней победы «Шинника» над «Томью» (1:0), которая шла третьей в чемпионате ФНЛ, а теперь на 7 очков отстает от лидеров турнира и за два тура до конца сезона не сможет догнать их, пишет RT .
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