«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛSportbox.RU 10:56

В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи». Подопечные Александра Точилина начали матч, забив гол уже на 7-й минуте встречи. Куряне ответили результативными действиями Виталия Федотова и Владислава Руденко.

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авто FAW начал продажи нового премиум-кроссовера Hongqi HS5 Напомним, что в начале прошлого года руководство FAW перешло на совершенно новую стратегию развития бизнеса, заявив, что в ближайшее время запустит 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Компания полагает, что роскошный Hongqi HS5 с его уникальным современным дизайном, ставший первой моделью проекта Red Flag, будет лидировать на местном рынке среди всех внедорожников B-класса.

Шоу-бизнес Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером «Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.

Происшествия Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.

Футбол «Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.

Футбол «Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.

Происшествия В Дагестане сель повредил более ста домов Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Происшествия Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737 Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.

Происшествия Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.

Автоспорт Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.

Общество Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество Новые субсидии на квартплату могут появиться в России Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.