Футбол

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛSportbox.RU 10:56

В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи». Подопечные Александра Точилина начали матч, забив гол уже на 7-й минуте встречи. Куряне ответили результативными действиями Виталия Федотова и Владислава Руденко.
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