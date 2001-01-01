Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКАРБК 03:38

Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат». К армейскому клубу он присоединится на правах свободного агента. По информации издания, бывший вратарь «Спартака» последнюю неделю провел на сборах новичка РПЛ «Сочи».
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СМИ: Джанаев может перейти в ЦСКА

Нева Спорт03:04

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Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Спорт-Экспресс03:30

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СМИ: Джанаев подпишет контракт с ЦСКА на один год

Sportbox.RU03:12

Джанаев может перейти в ЦСКА

Sports.ru03:04

СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА

РБК03:38
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