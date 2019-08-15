Адам Натхо, отец полузащитника Амира Натхо и дядя экс-хавбека ЦСКА Бибраса, рассказал, почему его сын покинет БАТЭ, за который выступал с марта текущего года. Также Натхо-старший поведал, где может продолжить карьеру Бибрас.

с чего всё началось

Согласно информации источника, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Сочи". Прошлый сезон израильский футболист провел в "Олимпиакосе", а сейчас является свободным агентом. У хавбека есть различные варианты продолжения карьеры, но Натхо предпочтет вернуться в Россию.

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