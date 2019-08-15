Футбол
«Сочи» претендует на Бибраса НатхоSoccer.ru 02:40
Согласно информации источника, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Сочи". Прошлый сезон израильский футболист провел в "Олимпиакосе", а сейчас является свободным агентом. У хавбека есть различные варианты продолжения карьеры, но Натхо предпочтет вернуться в Россию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Адам Натхо, отец полузащитника Амира Натхо и дядя экс-хавбека ЦСКА Бибраса, рассказал, почему его сын покинет БАТЭ, за который выступал с марта текущего года. Также Натхо-старший поведал, где может продолжить карьеру Бибрас.Sport24.ruвчера в 06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в „Рубине“»
Реальное времявчера в 06:46
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Пилот А321 объяснил, почему не выпустил шасси при посадке в поле
Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет А321 "Уральских авиалиний" в поле под Москвой, рассказал, почему не стал выпускать шасси.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе
Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева: «Мужу нравится, когда я без одежды»
Обновлено вчера в 13:00
Баскетбол
Казинс получил травму колена на тренировке
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Показатель EBITDA «Мечела» во 2-м квартале снизился на 2%
Выручка "Мечела" во 2-м квартале выросла на 5% по отношению к предыдущему и составила 78,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви
Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.
Обновлено 13 августа в 18:26
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Армия и оружие
В Южной Корее назвали тип запущенных Пхеньяном ракет
Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря 16 августа.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Профессор медицины: Кузбасс стремительно спивается
По словам профессора, алкоголь даже в самых незначительных дозах сокращает жизнь на 1.5 года, а также ведет к повышению общего уровня преступности и смертности среди населения.
Обновлено вчера в 02:45
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области
Обновлено в 01:48
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Музыка
Земфира представила кавер на песню Виктора Цоя в день гибели музыканта
Популярная исполнительница, музыкант, автор, композитор и продюсер Земфира представила кавер на песню Виктора Цоя под названием "Я посадил дерево".
Обновлено вчера в 12:58
Интернет
Пользователи Instagram смогут отмечать недостоверные публикации
Пользователи социальной сети Instagram смогут помечать публикации, которые, по их мнению, считаются недостоверными.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Врачей и медсестер защитят от профессиональных заболеваний
Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что сейчас у медсестер и врачей очень высокий риск развития профессиональных заболеваний.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47