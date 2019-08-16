Как стало известно Sport24, «Сочи» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Рубина» и ЦСКА Бибрасу Натхо. У футболиста также есть два варианта из Турции, куда до последнего времени 31-летний игрок центра поля склонялся перейти.

с чего всё началось

Согласно информации источника, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Сочи". Прошлый сезон израильский футболист провел в "Олимпиакосе", а сейчас является свободным агентом. У хавбека есть различные варианты продолжения карьеры, но Натхо предпочтет вернуться в Россию.

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