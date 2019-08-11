Футбол
«Сочи» прервал победную серию ЦСКАЕвро-футбол.ру вчера в 13:58
Кристиан Нобоа и Антон Заболотный стали игроками "Сочи", дополнив и без того мощную питерскую колонию – Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев, Мостовой. ЦСКА трансферов не совершал, зато сохранил в составе Чалова, который, как и команда, находится в хорошей форме.
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:56
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
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Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 10 августа в 06:56
Технологии
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Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
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Экономика
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Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
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Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Кино
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Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино.
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Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
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Экономика
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
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Музыка
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек
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Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
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Севастополь вспоминает погибших подводников АПЛ «Курск»
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Обновлено в 03:52
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Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
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