Футбол
«Сочи» прервал победную серию ЦСКАЕвро-футбол.ру 13:58
Кристиан Нобоа и Антон Заболотный стали игроками "Сочи", дополнив и без того мощную питерскую колонию – Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев, Мостовой. ЦСКА трансферов не совершал, зато сохранил в составе Чалова, который, как и команда, находится в хорошей форме.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
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В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
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