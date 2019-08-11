Футбол
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителяMetaratings 13:56
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
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Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20
Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Авто
Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае
Обновлено в 08:18
Футбол
«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче
Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед.
Обновлено в 18:26
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
Обновлено в 18:32
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено в 13:02
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Футбол
Кикнадзе анонсировал подписание нового форварда
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикназде заявил, что в начале следующей недели клуб объявит о подписании нового форварда.
Обновлено в 14:24
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Авто
Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok
Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53