Футбол

«Сочи» пополнил защитник из «Тюмени»Матч ТВ 11:48

Футбольный клуб «Сочи» подписал соглашение с защитником Павлом Шакуро.
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Новичок РПЛ нашёл усиление в ПФЛ

Sport.ru15:43

Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»

Советский спорт11:23

«Сочи» усилился молодым защитником

Soccer.ru11:02

«Сочи» пополнил защитник из «Тюмени»

Матч ТВ11:48

«Сочи» подписал контракт с Шакуро

РИА Новости11:05

«Сочи» пополнил защитник из «Тюмени»

Sportbox.RU11:48

Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»

Спорт-Экспресс10:04
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Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Кино

Четвёртая «История игрушек» лидирует в скудный на выручку четверг

Третья часть «Истории игрушек» девять лет назад собрала 73,6 млн рублей в премьерный уик-энд.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Спорт

В Минске началась церемония открытия II Европейских игр

Обновлено в 15:22
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

Обновлено в 12:00
Здоровье

Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу

Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Футбол

Самедов уходит из «Крыльев Советов»

Обновлено в 14:56
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Футбол

В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки

В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира.
Обновлено в 15:37
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия

CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Авто

JAC обновила компактный кроссовер JAC S3

Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Общество

Швеция научит мигрантов сексу со шведками

Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

Для жильцов нижних этажей может вырасти плата за отопление

Согласно новому нормативу, плата за отопление может вырасти для собственников квартир, которые расположены на 1-4 этажах.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол

Неймар готов принять все условия «Барселоны»

Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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