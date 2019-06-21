Футбол
«Сочи» пополнил защитник из «Тюмени»Матч ТВ 11:48
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Кино
Четвёртая «История игрушек» лидирует в скудный на выручку четверг
Третья часть «Истории игрушек» девять лет назад собрала 73,6 млн рублей в премьерный уик-энд.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Политика
Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен
В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Спорт
В Минске началась церемония открытия II Европейских игр
Обновлено в 15:22
Политика
Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
Обновлено в 12:00
Здоровье
Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 06:00
Футбол
Самедов уходит из «Крыльев Советов»
Обновлено в 14:56
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Футбол
В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки
В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира.
Обновлено в 15:37
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество
Для жильцов нижних этажей может вырасти плата за отопление
Согласно новому нормативу, плата за отопление может вырасти для собственников квартир, которые расположены на 1-4 этажах.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Неймар готов принять все условия «Барселоны»
Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30