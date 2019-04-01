«Сочи» победил «Луч» и приблизился к лидеру чемпионатаСпорт-Экспресс 06:59

"Сочи" добился минимальной победы в матче 33-го тура ОЛИМП-ФНЛ против "Луча" – 1:0. Единственный мяч забил форвард гостей Николай Обольский. "Сочи" набрал 61-е очко и остался на втором место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Тамбову" одно очко.

«Сочи» победил «Луч» и приблизился к лидеру чемпионата

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