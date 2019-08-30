РПЛ
РИА Новости«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Евгений Башкиров
|14′
Зураб Давиташвили
|20′
|22′
Ибрагим Цаллагов
|29′
Душан Лагатор
|37′
Никита Бурмистров
|52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|55′
|66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
|71′
|73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
|76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
|76′
|78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
|90′+3′
Александр Карапетян
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
33
Данченко
80
Сорокин
5
Уремович
69
Степанов
26
Микелтадзе
59
Макаров
10
Коновалов
21
Кварацхелия
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
35
Джанаев
26
Калугин
94
Лагатор
20
Юрганов
13
Кудряшов
15
Цаллагов
16
Нобоа
18
Бурмистров
5
Померко
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге. "Сочи" победил в субботу в Казани со счетом 3:0. Голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (93-я).
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