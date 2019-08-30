Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге. "Сочи" победил в субботу в Казани со счетом 3:0. Голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (93-я).

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