Футбол

«Сочи» обыграл сербский клуб «Раднички» в контрольном матчеЧемпионат 13:52

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«Сочи» в контрольном матче добился победы над сербским клубом «Раднички» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Словении, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Победу сочинцам принёс нападающий «Сочи» Александр Карапетян.
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