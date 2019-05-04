«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛLiveSport.ru 08:02

«Сочи» набрал 67 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь» с 30 баллами идет на 18-м месте. В параллельном матче тура «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с «Химками» — 0:0.

«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ

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