Футбол

«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛLiveSport.ru 08:02

Сибирь — Сочи
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
7′
Евгений Песегов
«Сочи» набрал 67 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь» с 30 баллами идет на 18-м месте. В параллельном матче тура «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с «Химками» — 0:0.
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