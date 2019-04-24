Футбол
«Сочи» обыграл «Луч», «Химки» победили «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 06:58
Футболисты «Сочи» во Владивостоке оказались сильнее «Луча» — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Николай Обольский. «Химки» в Хабаровске с таким же результатом обыграли «СКА-Хабаровск». Автором забитого мяча стал Александр Рязанцев.
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