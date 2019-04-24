Футбол

«Сочи» обыграл «Луч», «Химки» победили «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 06:58

Футболисты «Сочи» во Владивостоке оказались сильнее «Луча» — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Николай Обольский. «Химки» в Хабаровске с таким же результатом обыграли «СКА-Хабаровск». Автором забитого мяча стал Александр Рязанцев.
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ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка

Бомбардир.ру10:59

«СКА-Хабаровск» проиграл «Химкам», «Сочи» вплотную приблизился к лидирующему «Тамбову»

Матч ТВ06:48

«Сочи» обыграл «Луч», «Химки» победили «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru06:58

«Сочи» победил «Луч» и приблизился к лидирующему в ФНЛ «Тамбову»

ProstoProSport06:56

«Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» благодаря голу Рязанцева

Спорт-Экспресс06:54

Гол Обольского принес «Сочи» победу над «Лучом» в матче ФНЛ

РИА Новости07:19

«СКА-Хабаровск» проиграл «Химкам», «Сочи» вплотную приблизился к лидирующему «Тамбову»

Sportbox.RU06:48
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Футбол

ЦСКА — Анжи 2:0

Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова.
Обновлено в 14:20
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

«Планируем поменяться»: Галкин мечтает занять место Нагиева

Обновлено в 13:17
Наука

Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Политика

Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Политика

Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Авто

Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Футбол

Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими

Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Общество

В школах введут две новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 09:39
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 12:26
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Общество

«Бессмертный полк» в Оренбурге могут перенести на улицу Советскую

Торжественное шествие «Бессмертный полк» в Оренбурге 9 мая могут перенести с проспекта Победы на улицу Советскую.
Обновлено в 04:15
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Экономика

Суд признал законным назначенный УФАС штраф «МРСК Урала»

Антимонопольная служба оштрафовала компанию на 300 тыс. руб. Арбитражный суд Челябинской области признал постановление УФАС региона законным.
Обновлено в 04:02
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Кино

В сети появилась «экранка» «Мстителей: Финал» на английском языке

Премьера новой части «Мстителей» в Китае состоялась 23 апреля. Спустя несколько часов после первых показов фильм уже появился на торрентах.
Обновлено в 13:05
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