Футбол
«Сочи» обыграл «Луч», «Химки» победили «СКА-Хабаровск»Sport24.ru 06:58
«Сочи» и «Химки» добились побед в своих выездных матчах на Дальнем Востоке в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги. Футболисты "Сочи" во Владивостоке оказались сильнее "Луча" — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Николай Обольский.
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