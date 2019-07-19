Андрей перешел в наш клуб на правах аренды сроком на один год. pic.twitter.com / bb2lVv3Jas — Футбольный клуб "Сочи" (@ pfcsochi) 19 июля 2019 г. О том, что футболист продолжит карьеру в "Сочи", ранее сообщал "БИЗНЕС Online". 21-летний полузащитник «Зенита» должен был подписать контракт с «Рубином».

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Политика Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

Кино В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.

Общество Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.

Общество Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары, предупредило в пятницу федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA.

Экономика Инвесторы негативно отреагировали на отчетность American Express Руководство компании подтвердило свой прогноз, который предусматривает рост выручки American Express в 2019 году 8-10% г/г, а также нахождение EPS в диапазоне $7,85-$8,35.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Футбол Причиной перехода Де Лигта в «Ювентус» стал Сарри, а не Роналду На своей первой пресс-конференции в качестве футболиста туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о собственных переживаниях и о главных причинах и критериях, по которым голландец выбирал для себя новую команду.

Экономика Экспортные перевозки угля с Кузбасса на Восток выросли в июле на 5% Погрузка угля из Кузбасса на восточном экспортном направлении за истекший период июля выросла на 5,2%, а в целом на экспорт – на 2,3% до 0,2 млн тонн, сообщает РЖД данные за 18 дней.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Происшествия Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотленд-Ярд) в пятницу вечером.

Политика Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400 После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Происшествия В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома 14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.

Общество Россия начала экспорт пряников в Китай Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Политика В конгрессе США провели обряд изгнания духов В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.