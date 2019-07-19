Футбол
«Сочи» объявил о переходе МостовогоСпорт БИЗНЕС Online вчера в 11:13
Андрей перешел в наш клуб на правах аренды сроком на один год. pic.twitter.com / bb2lVv3Jas — Футбольный клуб "Сочи" (@ pfcsochi) 19 июля 2019 г. О том, что футболист продолжит карьеру в "Сочи", ранее сообщал "БИЗНЕС Online". 21-летний полузащитник «Зенита» должен был подписать контракт с «Рубином».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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