Футбол

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sport24.ru07:40

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sports.ru08:59

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Матч ТВ09:41

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Sportbox.RU09:41

Гацкан может стать футболистом «Сочи»

Газета.Ru08:48

Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

Soccer.ru08:05

Гацканом интересуется «Сочи»

Советский спорт08:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Ранее Москалькова подала прошение в суд об освобождении главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под подписку о невыезде.
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Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами

Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено в 09:27
Гаджеты

Qualcomm представили Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 09:30
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Обновлено в 08:02
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин поддержал идею узаконить семейное предпринимательство

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство, тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг.
Обновлено в 08:57
Футбол

«В „Спартаке“ сами не знают, как все будет». Парфенов прокомментировал возможный трансфер Ломовицкого в «Урал»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал информацию об аренде полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в екатеринбургскую команду.
Обновлено в 09:54
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Обновлено в 07:50
Кино

Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»

Обновлено в 06:06
Происшествия

Жительница Ковдора убила ветерана войны

В Ковдоре местную жительницу обвиняют в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего пенсионера нашел его сын.
Обновлено в 07:55
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Космос

Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» за 56 минут до старта.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Самолёт вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково.
Обновлено в 03:48
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Обновлено вчера в 08:38
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Космос

В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Обновлено в 06:33
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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