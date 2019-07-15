Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Ранее Москалькова подала прошение в суд об освобождении главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:38
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Qualcomm представили Snapdragon 855 Plus
Обновлено в 09:30
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Обновлено в 08:02
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви
Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин поддержал идею узаконить семейное предпринимательство
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство, тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг.
Обновлено в 08:57
Футбол
«В „Спартаке“ сами не знают, как все будет». Парфенов прокомментировал возможный трансфер Ломовицкого в «Урал»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал информацию об аренде полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в екатеринбургскую команду.
Обновлено в 09:54
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Кино
Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»
Обновлено в 06:06
Происшествия
Жительница Ковдора убила ветерана войны
В Ковдоре местную жительницу обвиняют в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего пенсионера нашел его сын.
Обновлено в 07:55
Экономика
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Космос
Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне
Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» за 56 минут до старта.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Самолёт вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
Самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково.
Обновлено в 03:48
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Космос
В 2020 году Евпатория установит связь с космосом
Обновлено в 06:33