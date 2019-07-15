Футбол

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sport24.ru07:40

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Sportbox.RU09:41

Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

Soccer.ru08:05

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sports.ru08:59

Гацкан может стать футболистом «Сочи»

Газета.Ru08:48

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Матч ТВ09:41

Гацканом интересуется «Сочи»

Советский спорт08:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:19
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика

В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом

Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.
Обновлено в 14:29
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Наука

Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Обновлено в 13:05
Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса

Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Шишканова

Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Футбол

Сын Зидана продолжит карьеру в Португалии

Полузащитник Энцо Зидан, который является старшим сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Обновлено в 13:14
Политика

Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД

Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране

Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Баскетбол

Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»

Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Xiaomi стал лидером онлайн-продаж в России

Модель смартфона Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам в России. В Топ-3 первых мест попали только китайские компании.
Обновлено в 13:03
Музыка

Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

Обновлено в 10:17
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Общество

Красноярцы смогут увидеть лунное затмение

Обновлено в 05:13
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
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Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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