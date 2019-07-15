Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
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РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Xiaomi стал лидером онлайн-продаж в России
Модель смартфона Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам в России. В Топ-3 первых мест попали только китайские компании.
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Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
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«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
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Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
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Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
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