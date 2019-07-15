Футбол

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sports.ru08:59

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Sportbox.RU09:41

СМИ: «Сочи» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Матч ТВ09:41

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Sport24.ru07:40

Гацкан может стать футболистом «Сочи»

Газета.Ru08:48

Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

Soccer.ru08:05

Гацканом интересуется «Сочи»

Советский спорт08:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
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Активисты протестуют против строительства гигантского телескопа на земле, которую некоторые коренные гавайцы считают священным местом поклонения богам.
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Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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