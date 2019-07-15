Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
Футбол
СМИ узнали о вероятном переходе полузащитника «Ростова» в «Спартак»
Мирзов начинал карьеру в клубе «Спартак-Нальчик». Позднее играл в московском «Торпедо» и «Ахмате», а в 2017 году перешел в «Ростов».
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