Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» ГацканаSport24.ru 07:40
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
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Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Экономика
Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
РФ и Индия договорились уйти от доллара в сделках с вооружением
Москва и Нью-Дели договорились об отказе от доллара, сообщает 15 июля Bloomberg со ссылкой на источники в обоих государствах.
Обновлено в 08:49
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Экономика
Facebook раскрыла детали проекта по созданию криптовалюты
Криптовалюта Libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость, следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.
Обновлено в 13:00
Политика
Владимир Зеленский носит браслеты с фамилиями пленных моряков
Владимир Зеленский на своих руках носит браслеты с инициалами пленных украинских моряков.
Обновлено в 13:08
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Обновлено в 13:26
Политика
Апелляционный суд Амстердама сегодня определит судьбу так называемого скифского золота
Фактически никакого заседания по поводу скифского золота сегодня не будет – решение обнародуют в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
«Открывайте, мать приехала»: Анна Хилькевич после свадьбы вернулась домой на детском велосипеде
Обновлено в 16:00
Кино
Вышел финальный трейлер польской экранизации «Ведьмака»
Обновлено в 08:57
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Спорт
Фигуристка Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Обновлено в 14:04
Политика
Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
Обновлено в 10:06