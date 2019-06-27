«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49

Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.

«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»

Происшествия Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.

Футбол «Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Общество Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.

Путешествия Ростуризм озвучил цену туров в Крым для сравнения с зарубежными По данным ведомства, провести неделю на российском курорте стоит от 30 тыс. рублей. Эта стоимость актуальна для туров на июнь и июль.

Футбол Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.

Армия и оружие Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.

Кино Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф» В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".

Гаджеты Honor сообщил об обновлении своих смартфонов до Android Q Официальные представители принадлежащего китайской компании Huawei бренда Honor анонсировали обновление программного обеспечения флагманских смартфонов "Хонор" до Android 10 Q. Сложности между Huawei и Google, как обещают в Honor, не помешают флагманским устройствам бренда обновиться до новейшего "Андроида"

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Политика Климкин ответил на критику Зеленского Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Представители семи стран покинули ПАСЕ после возвращения России Представители семи стран покинули зал заседаний ПАСЕ после того, как ассамблея приняла резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, сообщает 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы украинской делегации Владимира Арьева.