Футбол

«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49

Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.
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«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»

Нева Спорт11:49

«Сочи» ведет переговоры об аренде трех игроков «Зенита»

Sport24.ru10:12

Новосельцев и Заболотный могут перейти в «Сочи», Полоз выберет «Ростов»

Спорт-Экспресс09:54

«Сочи» может арендовать Мевлю, Новосельцева и Мака у «Зенита»

Sports.ru10:35

«Сочи» может арендовать Заболотного и Новосельцева

Soccer.ru10:31

Клуб Ротенберга начал переговоры об аренде трех игроков «Зенита»

РБК09:56

«Сочи» рассматривает вариант аренды трёх игроков «Зенита»

Sport.ru12:44
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
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Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
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Премьера «Ангелов Чарли состоится» 14 ноября 2019 года.
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Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.
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По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
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«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче

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Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
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Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
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Политика

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
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Ростуризм озвучил цену туров в Крым для сравнения с зарубежными

По данным ведомства, провести неделю на российском курорте стоит от 30 тыс. рублей. Эта стоимость актуальна для туров на июнь и июль.
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Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

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Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
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Армия и оружие

Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой

Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.
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Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено в 11:23
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В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
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Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»

В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
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Honor сообщил об обновлении своих смартфонов до Android Q

Официальные представители принадлежащего китайской компании Huawei бренда Honor анонсировали обновление программного обеспечения флагманских смартфонов "Хонор" до Android 10 Q. Сложности между Huawei и Google, как обещают в Honor, не помешают флагманским устройствам бренда обновиться до новейшего "Андроида"
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Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
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Климкин ответил на критику Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.
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В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
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Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
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Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Представители семи стран покинули ПАСЕ после возвращения России

Представители семи стран покинули зал заседаний ПАСЕ после того, как ассамблея приняла резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, сообщает 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы украинской делегации Владимира Арьева.
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Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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