Футбол
«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49
Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Премьера «Ангелов Чарли состоится» 14 ноября 2019 года.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия
По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче
Московский "Локомотив" обыграл чешский "Злин" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:05
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество
Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Политика
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Путешествия
Ростуризм озвучил цену туров в Крым для сравнения с зарубежными
По данным ведомства, провести неделю на российском курорте стоит от 30 тыс. рублей. Эта стоимость актуальна для туров на июнь и июль.
Обновлено в 11:25
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой
Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Кино
Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»
В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Honor сообщил об обновлении своих смартфонов до Android Q
Официальные представители принадлежащего китайской компании Huawei бренда Honor анонсировали обновление программного обеспечения флагманских смартфонов "Хонор" до Android 10 Q. Сложности между Huawei и Google, как обещают в Honor, не помешают флагманским устройствам бренда обновиться до новейшего "Андроида"
Обновлено в 08:17
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что глава государства узнает о шагах внешнеполитического ведомства из интернета.
Обновлено в 11:41
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову
Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Представители семи стран покинули ПАСЕ после возвращения России
Представители семи стран покинули зал заседаний ПАСЕ после того, как ассамблея приняла резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, сообщает 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы украинской делегации Владимира Арьева.
Обновлено вчера в 23:23
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31